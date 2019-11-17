مصر تُحاكم المسماري اليوم بقضية الواحات

يُصدر القضاء المصري، اليوم الأحد، حُكمه النهائي على الإرهابي الليبي عبدالرحيم المسماري المُتهم في القضية المعروفة بـ”حادثة الواحات” التي وقعت في الـ11 من أكتوبر 2017 وراح ضحيتها 16 من قوات الأمن وأُصيب 13 آخرون.

وكانت المحكمة المصرية المختصة بمجمع المحاكم بطرة قد أحالت المسماري المتهم في حادثة الواحات مع 44 شخصاً آخرين إلى مفتي الجمهورية، شهر أكتوبر الماضي، للنظر في أوراقه، ومن ثم النطق بالحكم النهائي بالقضية.

وتتهم مصر 45 شخصاً بالهجوم على الشرطة جنوب غربي القاهرة بمنطقة الواحات بمحافظة الجيزة، وقتل 11 ضابطا و4 مجندين وفرد شرطة.

وكشفت تحقيقات السلطات المصرية أن المسماري تلقى تدريباته في معسكرات لجماعات إرهابية في ليبيا، قبل أن يتسلل إلى مصر مُحاولاً تشكيل جماعة إرهابية بالمنطقة الصحراوية في الواحات.

ويُواجه عبد الرحيم المسماري تهما بالقتل العمد وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات والشروع في القتل، إضافة إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي والإخلال بالنظام العام.

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