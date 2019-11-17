“الجوف” تُنتج أول دفعة من المواد الموازنة

تمكنت الفرق الفنية لشركة الجوف من إنتاج أول دفعة من مصنع المواد الموازنة بعد إعادة تشغيله الأيام الماضية.

وبحسب إعلان الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” فإن باكورة الإنتاج شملت طينة الحفر “النتونايت وكربونات الكالسيوم” دون الكشف عن حجم الكميات المنتجة.

وأشادت إدرة شركة الجوف عبر منشورها بدور المؤسسة الوطنية للنفط في دعم خطة إعادة تشغيل المصنع.

وكانت المؤسسة قد أعلنت بدورها عن ارتفاع إيرادات الشركة إلى مستويات قياسية هذا العام بإجمالي قدره 33 مليون دينار، الأمر الذي يعد رقما قياسيا بالمقارنة مع عام 2010.

وشدد رئيس المؤسسة على أهمية مشاركة الجوف في المشاريع المستقبلية التي تتضمن حفر 31 بئرا بحريا وأكثر من 40 بئرا في المناطق البرية العام المقبل مؤكدا في الوقت ذاته أن الجوف سيكون لها جزء من إنجاز هذه الأعمال.

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