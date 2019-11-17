الزائدي: الإخوان والصهيونية أمر واحد

عقدأمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي، مقارنة بين إخماد مظاهرات أصحاب السترات الصفراء في فرنسا وإشعال المظاهرات في الدول العربية.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “تظاهر أصحاب السترات الصفراء في باريس وباقي المدن الفرنسية، لشهور، تعرضوا للقمع والاعتقال لكن ثورتهم خمدت رغم زخمها الشعبي”.

وأضاف “‫وتظاهر عشرات أو مئات العرب في بعض المدن العربية، وتسلل بينهم إرهابيون، فدمروا البنيان وأحرقوا الأوطان، وتسلطوا على الناس وعبثوا بالأرواح والممتلكات، وأدخلوا الأعداء إلى بلادهم، فملأت تحركاتهم منصات الإعلام، وصورت أعمالهم كثورات شعبية عارمة، ونسجت في مناقبهم القصص والحكايات، بالرغم مما يعيشه الناس من بؤس وعذاب، وما يعانونه من حسرات تملأ القلوب وأحزان تغمر الأفئدة”.

وتابع الزائدي “فتش عن الإعلام الصهيوني وستعلم كيف كره الناس في تونس الإخوان، وستفهم أيضا أسباب ما جري في مصر وليبيا وسوريا والعراق والصومال وما يجري اليوم في الجزائر ولبنان” مضيفا”لكن الأمر الأهم أن نفتح عيوننا دائما على الإخوان، فليس لهم عهد ولا أمان، ولا ننخدع بما يقولونه من أطراف اللسان”.

وأردف الزائدي”الإخوانية والصهيونية ليسا سوى أمر واحد صنع ليخضع العرب والمسلمين لعدوهم ولمنعهم من التملص من سلاسله التي أحاطت برقابهم”.

وختم الزائدي “حركات الشعوب وتظاهر العامة المقموعين يقابلونها بأن لكل حادث حديث، تنجح أو تفشل ليس لدوافعها وأسبابها بل للنتائج المتوخاة منها فثورة الفرنسيون ستقلب الطاولة على النفوذ الصهيوني، فلا يمكن أن يسمح لها بتحقيق أهدافها، فهي خروج عن النص المرسوم”.

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