“الجمهورية” يُحذّر زبائنه من “سرّاق بيانات”

حذر مصرف الجمهورية زبائنه من التعامل مع صفحات مزورة تستهدف سرقة البيانات الخاصة بالبطاقات الإلكترونية المصرفية.

وأكد المصرف أن صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” لا تقوم بتقديم أي خدمات إلكترونية، مُنوّهاً زبائنه لعدم فتح أي روابط تضعها حسابات مجهولة ضمن التعليقات على منشورات المصرف.

وفي سياق آخر، أعلن مدير إدارة التسويق بالمصرف، فوزي الشويش، توزيع السيولة النقدية على فروع غريان وغريان المركز والقواسم الجمهورية، بسقف سحب 5000 دينار.

وكشف مكتب الإعلام بالمصرف في تصريحات لـ218 عن تخصيص 7 ملايين دينار لفروع “غريان – والقواسم” على أن تتم عملية السحب من فرعي المصرف في طرابلس الميدان والمقريف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية