هل تفرض حرب طرابلس سكان العاصمة على التوجه إلى تونس

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تعليقات
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ولماذا يذهبوا الى تونس وارض ليبيا المحررة واسعة وتمثل 90% من الاراضى الليبية مرحبا بهم بين اشقائهم فى ارضهم حتى يعودوا الى بيوتهم فى امان بعد سحق الخوان وتحرير البلاد من المجرمين سراق المال العام انها عملية جراحية لاستئصال الشرطان من العاصمة ليتعافى المريض بعدها بدلا من الموت البطئ على يد المجرمين
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اشهر قليلة وياتى المهاجرين من تونس الى ليييا فى ظل التحالف الحالى بين الارهاب ممثلا فى حزب النهبة والفساد ممثلا فى حزب كلب تونس تحالف شرير يدمر تونس وثورة الكرامة قادمة لا محالة فى تونس التى تصعد الان نحو الهاوية وعزلة عربية ودولية بعد عبث الاخوان تونس فى خطر
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