مداهمة منزل للدعارة يدار من الجنسيات الأفريقية في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن عناصر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغــازي من مداهمة منزل يستخدمه أشخاص من جنسيات أفريقية مختلف لممارسة الرذيلة .

وقال مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد المسماري إن معلومات وردت لدي قسم البحث بالمديرية من أحد مصادره الخاصة مُفادُها وجود منزل في منطقة بوزغيبة يسكنه مجموعة من عدة جنسيات أفريقية مختلف من الجنسية الغانية والسودانية والتشادية حيث يقومون في هذا المنزل ويمارسون فيه ممارسات غير مشروعة والاتجار بالمواد المُسكرة والمواد المُخدرة .

المسماري أوضح أنه تم إصدار التعليمات من رئيس القسم مقدم أشرف الفايدي، وتكليف عناصره بالتحري ومراقبة المنزل والمترددين حوله .

وتابع أنه عند رصد المنزل تم ملاحظة دخول أشخاص من الجنسين رجال ونساء وفي أيديهم أكياس سوداء، لافتًا إلى أنه تم أعداد كمين وأخطار النيابة العامة، وأعضاء الآداب للتفتيش المكان ومداهمة المنزل برفقة قسم الشرطة النسائية .

وأشار إلى أنه تم ضبط الأشخاص الموجودين في داخل المنزل في حالة تلبس وبحوزتهم مواد مسكرة وحبوب تستعمل لتقوية الجنسية وأوقية جنسية، وهناك أشخاص كانوا في حالة سكر ظاهر .

وقال النقيب المسماري إنه تم إيداع المقبوض عليهم داخل الحجز القانوني لمدة 24 ساعة، عقبها تم الاستدلال معهم بعد عودتهم إلى رشدهم وبالاستدلال معهم حول سبب تواجدهم داخل المنزل أفادوا بأنهم يمارسون الجنس واعترفوا بما نسب إليهم بممارسة الدعارة والاتجار بالمواد المخدرة والمسكرة عليه تم الإحالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

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