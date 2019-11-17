الهلال الأحمر فرع سبها يعثر على 5 جثث متفحمة إثر حريق بأحد المنازل في “حي المنشية”

ليبيا – شب حريق بإحدى المنازل في مخيم الـ 80 بحي المنشية في مدينة سبها أمس السبت.

جمعية الهلال الأحمر فرع سبها أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أن عناصرها عثروا على 5 جثث متفحمة داخل المنزل دون أن تذكر ما إذا كانت الجثث موجودة في المنزل مسبقاً أو أنها تعود لضحايا عقب الحريق.

وأفادت الجمعية أنه بعد ورود بلاغ من مركز شرطة وسط المدينة بسبها عن وجود حريق بأحد المنازل في المنشية بداخله عدد من الجثث قام فريق إدارة الجثث والبحث عن المفقودين التابع لها برفقة أعضاء من مركز شرطة وسط المدينة بالانتقال إلي مكان الحريق ليتم انتشال الجثث والتعامل معها والتحفظ عليها بدار الرحمة بمركز سبها الطبي.

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