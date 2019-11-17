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عبد العزيز: بقاء “سيالة” في الخارجية سيكلف الدولة فاتورة ضخمة

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجم عضو المؤتمر الوطني السابق، والقيادي في حزب العدالة والبناء بليبيا، محمود عبدالعزيز، وزير الخارجية في حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا محمد الطاهر سيالة.

عبد العزيز أكد في تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن بقاء سيالة في وزارة الخارجية سيكلف ليبيا فاتورة ضخمة، وأن السفارات الليبية في الخارج تشتغل لكن ضد الوفاق، معلقًا بقوله “بقاء سيالة في الخارجية سيكلفكم فاتورة ضخمة.. سفارات تخدم ضد الدولة”.

تدوينة عبد العزيز جاءت بعد أيام من زيارة “سيالة” على رأس وفد من حكومة الوفاق إلي واشنطن بحثا عن الدعم الأمريكي، حيث التقى الوفد مسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي ومجلس الأمن القومي والوكالة الأمريكية للتنمية وهيئة الأركان المشتركة.

وفي وقت سابق من نوفمبر علق “عبد العزيز” على لقاء السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، في العاصمة البريطانية لندن، لمناقشة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في طرابلس.

عبدالعزيز تطرق في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لعبارة “العمل مع الشركاء الليبيين” التي وردت ببيان السفارة الأمريكية وقتها، معلقًا بقوله: “أكيد اللي اتصل به ترامب هو الأساسي”.

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تعليقات

  • ياحمار سيالة وغيره من الخوان زبالة مثلك ولن ياتى وزير خارجية محترم الا بعد تحرير طرابلس واجراء انتخابات ونرى وزير خارجية نال ثقة البرلمان عندما يذهب الى اى دولة تحترمه ويقابله وزير خارجية مماثل وليس سفيه مثلهم ومثلك ياعبد العزى قول تهبيل تهبيل اعلوا هبل تهبيل اعلوا اردوغان اتفوووووو ه على الخوان

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  • واضح انك غبى جدا وتيس ياحب العزيز فكل من يتم تعينهم فى السفارات بالخارج لا شأن لسيالة الزبالة به فهو مفروض عليه من امراء الحرب كل مليشيا لها حصة من لصوص المال العام اسأل الاعلامى المحترم محمد محيسن عنده كل المهخالفات موثقة ولكن لا يستديع احد ان يحاسبهم فالمليشيات فوق القانون وكله بيسرق من كله ولما تشوفه قوله ياعبعزيز انت اهطل ولا تفقه شئ ودورك كلب مسعور تهوهو هو هو ضد الجيش وتاخذ حشيش وبقشيش وتسكت خذ البزة ونام ولانت مهبول ابعد عن البزة لا تأكلها اقولك لك خذ البسة ونام مش عارف البسه القطوز ياولد الفرطوس مجنون انت روح قرقارش اتعالج الاول يامعتوه

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