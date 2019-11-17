ضبط ومداهمة وكر للرذيلة في بنغازي

العنوان_بنغازي

تمكن البحث الجنائي بمديرية أمن بنغــازي من ضبط أشخاص يستخدمون منزل لممارسات غير مشروعة، (كممارسة الدعارة ، الإتجار وتعاطي المُواد المُخدرة و المُسكرة).

وبحسب مكتب الإعلام الأمني لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي فقد وردت معلومات للقسم من أحد مصادره الخاصة مُفادُها وجود منزل في منطقة بوزغيبة يسكنه مجموعة من عدة جنسيات أفريقية مختلفة من الجنسية (الغانية، الجنسية السودانية، والجنسية التشادية، حيث يقومون في هذا المنزل ويمارسون فيه ممارسات غير مشروعة من ممارسة الرذيلة، والإتجار بالمواد المُسكرة والمواد المُخدرة).

وتابع المكتب على الفور تم صدور تعليمات وكذلك تكليف أعضاء من قبل السيد رئيس القسم بتحري ومراقبة المنزل والمترددين حوله حيثُ أفادت المصادر بأنهم شاهدوا أشخاص من رجال ونساء يدخلون المنزل وفي أيديهم أكياس سوداء، حيث تم إعداد كمين وإخطار النيابة العامة وأعضاء الأداب للتفتيش المكان ومداهمة المنزل برفقة قسم الشرطة النسائية.

وأشار المكتب إلى أنه تم ضبط من بداخل المنزل في حالة تلبس وكذلك بحوزتهم مواد مسكرة وأخرى مخدرة وحبوب تستعمل لتقوية الجنسية وأوقية جنسية ، والأشخاص الذين تم ضبطهم كانوا في حالة سكر ظاهر، حيث تم وضعهم داخل الحجز القانوني لمدة 24 ساعة، عقبها تم الإستدلال معهم بعد عودتهم إلى رشدهم.

وأضاف مكتب الإعلام إن بعد الإستدلال معهم حول سبب تواجدهم داخل المنزل أعترفوا بأنهم يمارسون الدعارة والإتجار بالمواد المُخدرة والمُسكرة، و عليه تم الإحالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.