شركة الجوف تشرع بعمليات التصنيع بمصنع المواد الموازنة

العنوان_بنغازي

دشنت شركة الجوف للتقنية النفطية أمس السبت أولى عمليات التصنيع بمصنع المواد الموازنة (GPP) بالمجمع الصناعي بقنفوذة بإنتاج مادة طينة الحفر البنتونايت وكربونات الكالسيوم وذلك بحضور “عبدالرحمن العمامي” عضو لجنة الإدارة ومدراء إدارتي الشؤون المالية والخدمات، ورئيس وأعضاء اتحاد عمال الشركة وجمع من المهندسين وفنيي التشغيل ومهندسي مراقبة الجودة.

جاءت هذه الخطوة بدعم كامل من المؤسسة الوطنية للنفط وبتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس الإدارة “مصطفى صنع الله ” بضرورة صيانة وتشغيل كافة الوحدات الإنتاجية .

في إطار ذلك أشاد “العمامي” بدعم المؤسسة الوطنية للنفط ووقوفها مع شركة الجوف والتي تمكنت من إنتاج المواد بمصنع مواد الموازنة والذي يعد من أكبر المصانع فى شمال إفريقيا لإنتاج طينة الحفر البتنونايت والبارايت وكربونات الكالسيوم ومادة الردم المستخدمة في الحماية المهبطية وأضاف أن هذا الصرح الصناعي الكبير يعد رافداً مهماً لقطاع النفط والاقتصاد الوطني.