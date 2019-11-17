مركز مكافحة الأمراض يعلن بدء حملة التطعيم ضد مرض الانفلونزا

ليبيا – قال المدير التنفيذي لبرنامج التطعيمات في مصراتة محمد مليطان إن الطعم الواقي من مرض الانفلونزا تم تقديمه لجميع المواطنين في المراكز الصحية بمصراتة وعددها 13 مركز صحي.

من جانبه كشف المدير التنفيذي لبرنامج التطعيمات في سرت محمد إدريس بحسب المكتب الإعلامي التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض عن إحصائية اليوم الأول من حملة التطعيم ضد مرض الانفلونزا في البلدية.

وأوضح إدريس أن إحصائية اليوم الأول قد بلغت 842 شخص تلقو التطعيم ضد المرض منهم 49 سيدة من النساء الحوامل و289 ممن أعمار فوق 55 عام لايعانون من أمراض مزمنة و 224 شخص أعمارهم فوق 55 عام يعانون من أمراض مزمنة بالإضافة لـ 91 شخص من مقدمو الخدمة الصحية وأخيراً 189 أعمارهم أقل من 55.

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