المدعي العام العسكري: قضية محمود الورفلي منظورة أمام المحكمة العسكرية ولن نسلمه لمحكمة الجنايات

ليبيا – أكد المدعي العسكري التابع لقيادة الجيش الوطني اللواء فرج الصوصاع أن بلاده لن تسلم الرائد محمود الورفلي المطلوب دوليا بتهمة ارتكاب جرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.

الصوصاع وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد قال:” لقد تعاونا مع المحكمة الجنائية الدولية طبقا للقانون العسكري والقانون الليبي وعلى قاعدة سيادة الدولة فيما يخص قضية الرائد محمود الورفلي”، مشيرا إلى أنه تم التنسيق معهم في هذا الموضوع بقرار من القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر بإحالة الورفلي للتحقيق وقد سجلت ضده قضية معروضة الآن أمام المحكمة العسكرية الدائمة بنغازي.

وحول القبض على مجموعات إرهابية يحمل عناصرها جنسيات دول أجنبية، أوضح الصوصاع:” ألقينا القبض على أعداد كبيرة من الأجانب في بنغازي يصل عددهم ما بين 50 و100 إرهابي يحملون جنسيات عربية يقاتلون من ضمن المجموعات الإرهابية”.

وأضاف:” هؤلاء كانوا يسيطرون على مدينة درنة وجميعهم ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي، ومنهم من يحمل الجنسية اليمنية وحتى الذين كانوا يقودون المحاكم الإسلامية هناك كانوا أجانب وليسوا ليبيين”.

وبشأن المجموعة التي تم نقلهم من سجن قرنادة إلى سجن أخر في مدينة بنغازي،قال اللواء الصوصاع:” إن الموقوفين الذين نقلوا لسجن الكويفية يختلفوا فقانون المحاكم في ليبيا اختصاص مكاني والذين تم نقلهم من قرنادة إلى كويفيه هؤلاء لديهم جرائم مرتكبة داخل مدينة بنغازي وطبقا للقانون واختصاص المحاكم هناك اختصاص مكاني لكل نيابة ولكل محكمة هؤلاء تم نقلهم لكثرة المعارك في بنغازي يتم نقلهم إلى قرنادة للتحفظ عليهم باعتبار ان مدينة بنغازي فيها قتال مستمر بعد أن استقرت الامور وتحررت مدينة بنغازي تم ارجاعهم إلى الكويفيه للتحقيق معهم ومحاكمتهم طبقا للاختصاص المكاني بالنيابة في بنغازي ولكن هم يشتبه بهم في قضايا إرهابية ولم يتم الافراج عنهم حتى الآن”.

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