اخر تطورات الوضع في طرابلس.. اشتباكات مستمرة وقصف صاروخي وجوي

هجوم على عدة محاور في طرابلس تمكنت من خلاله قوات الجيش الوطني من تدمير الخطوط الدفاعية لمجموعات الوفاق في عدة نقاط بمحور السبيعه، فيما أشارت شعبة الإعلام إلى أن الاشتباكات العنيفة التي دارت بالمحور بين الجانبين أدت إلى تراجع مجموعات الوفاق فيما قامت وحدات الجيش بأسر تسعة أشخاص يحملون الجنسيات الأفريقية.

كما تجدد القصف بالمدفعية الثقيلة في محاور القتال بالعزيزية في حين قامت القوات التابعة للوفاق بإخلاء كامل للمنازل الواقعة بمنطقة بئر الجديد غرب العزيزية وتمركزت فيها، فيما تحدثت مصادر عن اشتباكات متقطعة دارت في محور جامع “الثوغار- العمائم” بينما ساد الهدوء الحذر في محاور القتال بالساعدية والطويشة.

وأفادت مصادر عسكرية بأن قوات اللواء التاسع قامت بعملية عسكرية على الطريق الساحلي القرابولي ولا معلومات أكثر عن هذه العملية وسرعان ما أعادت قوات الوفاق السيطرة من جديد على الطريق الرابط بين القرابولي وقصر خيار.

جويا أعلنت شعبة الإعلام عن تمكن سلاح الجو من تدمير أهداف ومواقع للمجموعات المسلحة في تاجوراء وذلك من خلال ثلاث ضربات استهدفت مستودعات للذخيرة، وذكر الإعلام الحربي أن وحدات من الجيش اقتحمت مرصدا للتشكيلات المسلحة في محور عين زارة، وألقت القبض على عنصرين من المسلحين والقضاء على اثنين آخرين.

ومن جانبه أكد المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب تواصل الاشتباكات المسلحة في محوري الخلة ووادي الربيع، كما شهد محور العزيزية اشتباكات عنيفة بالمدفعية الثقيلة حيث قامت قوات الوفاق بإخلاء كامل المنازل الواقعة بمنطقة بئر الجديد غرب مدينة العزيزية، والتمركز بها.

تطورات الأحداث تفرض واقعا مختلفا يزيد من حدة الاشتباكات ويقول كثيرون إن استعار الاشتباكات ما هي إلا مرحلة جديدة تؤسس لنهاية الحرب.

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