مركزي البيضاء: أكثر من 4 مليار دينار إنفاق على المرتبات حتى أكتوبر الماضي

ليبيا – كشف تقرير صادر عن المصرف المركزي بالبيضاء اليوم الأحد أن الإنفاق على قيمة المرتبات في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 4 مليارات و851 مليون دينار بنسبة 19% من إجمالي الإنفاق على المرتبات البالغ 24.54 مليار دينار.

تقرير المصرف المركزي أشار بحسب ما نشر على المكتب الإعلامي التابع له إلى أن قيمة المرتبات من “المركزي” بطرابلس وصلت إلى 19 مليار و694 مليون دينار.

ولفت التقرير إلى أن نسبة مخصصات المرتبات ارتفعت إلى 27% بعد تلقي 177 مليون دينار من وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق، منوهاً إلى أنها في إطار النسبة المالية التي تتناسب مع عدد سكان الإقليم.

يذكر أن بيان المصرف المركزي بطرابلس قال إن إجمالي النفقات الفعلية على بند المرتبات وصل إلى 19 مليارا و694 مليون دينار بفارق 300 مليون دينار عما ذكره المركزي بالبيضاء.

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