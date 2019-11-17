ليبيا حاضرة بمهرجان صفاقس الدولي للسينما

نظمت جمعية مهرجان صفاقس الدولي للسينما المتوسطية دورته الثالثة، بحضور عدد من الشخصيات من تونس والمغرب وليبيا وإيطاليا، وذلك لتعزيز الموروث الحضاري القديم، وارتباط الموروث الروماني بالموروث المتوسطي.

وتهدف هذه الدورة من مهرجان صفاقس الدولي للسينما المتوسطية إلى التغني بالموروث المتوسطي، وتثمين التحاق الحضارة الرومانية بفسيفساء الثقافة التونسية عبر التاريخ.

وتضمن برنامج المهرجان عرضا لعدد مهم من الأفلام في دور الثقافة ودور الشباب والسجون، وتنظيم عدد من الورشات في التصوير السينمائي والإخراج وكتابة السيناريو.

واختتم المهرجان بتتويج الأفلام الثلاثة الفائزة وتكريم فقيدي السينما شوق الماجري ونجيب عياد إضافة إلى تكريم جانب من الضيوف.

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