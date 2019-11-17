المشري في رسالة للغنوشي: أتمنى أن تسير ليبيا قريبا في طريق الاختيار الديمقراطي
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المشري في رسالة للغنوشي: أتمنى أن تسير ليبيا قريبا في طريق الاختيار الديمقراطي
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من الفنكوشى الى المشرى ياحمار لقد خدعنا الشعب التونسى وقلنا لهم انفصلنا عن الاخوان وتحالفنا مع حزب كلب تونس الذى قلنا عنه فاسد وقال عنا ارهابيين واتينا برئيس وزراء من الخلايا النائمة للاخوان ومع ذلك انتظر قريبا ثورة شعيية فى تونس تطالب باسقاط حكم الاخوان بعد ان بكتشفوا ان النهضة اخوان وان زيل الكلب لا يمكن ان يتعدل فالتوانسة غاضبون من تحالف الفساد مع الارهاب لتخريب البلاد والحل هو ثورة شعبية قادمة لا محالة الا اذا قام الرئيس التونسى بتعديل الدستور والتحول لدولة رئاسية وبعدها يحل البرلمان ويجرى انتخابات جديدة
تحايل الاخوان كالعادة تنتهى بسحقهم كما حدث فى مصر رفض القضاء نائب المرشد فرشحوا استبن مرسى ليخدع الناس ويقول انه تخلى عن بيعته للمرشد ثم سلم الحكم للمرشد ونائبه الذى فشل فى الترشح للرئاسة واليوم فى تونس مؤامرة خبيثة للخوان فشلوا فى الفوز بمنصب الرئيس فتحايلوا للوصول لمنصب رئيس البرلمان ثم يتخلصوا من الرئيس المنتخب بوسيلة ما حتى لو قتلوه المهم ان يصبح رئيس حركة النهضة رئيسا مؤقتا ويفتت الجيش الوطنى ليحل محل مليشيات الاخوان وهذا السيناريو الغبى للخوان سيدخلهم فى صدام ينتهى بسحقهم تماما فالغباوة لا تتغير عندهم
المشرى اكبر حمار لانه ليس فى مصلحة الاخوان تطبيق الديمقراطية لانهم سبخسروا السلطة والمال التى وصلوا اليها من خلال سيطرة المليشيات واى انتخابات سيسقطوا فيها بجدارة فهم يعتمدوا على اسطوانة مشروخة حكم العسكر وغيره من الخزعبلات فاذا اجريت انتخابات سقطت هذه الفرية لان العسكر لت يجرون انتخابات اصلا ولكن بعد ذلك سيحاكموا على جرائمهم امام القضاء وبالطبع سيكون السجن مثواهم الاخير كالعادة فاى نظام ديمقراطى حقيقى تجد الاخوان فى السجون كما فى مصر والسودان اما المثل الاعلى فى الحكم فاسياد المشرى فى قطر ديمقراطية فريدة انقلابية ابا عن جد كله من تدبير موزه زحلقة ابو حمد خليفة بن ثانى الذى سبق وقلب ابن عمه ثم زحلقت بغلها وبعلها واتت بابنها تميم خوفا من ان يحل محل البغل حمد ابنه الاكبر جوعان وهو ليس ابنها فدبرت المؤامرة اما مجلس الشورى فى قطر اخر عجب 45 نائب 15 يعينهم الامير و30 بالانتخاب ولكنه اجل الانتخابات وبالتالى يعينهم ايضا واى تشريع لهم غير ملزم فالامير فعال لما يريد فقطر عزبة يملكها ويفعل بها ما يشاء اما قناة الجزيرة الحقيرة فلا تستطيع تناول ديمقراطية قطر والا فالحبس مدى الحياة للمعارضين واسقاط الجنسية عنهم كما حدث مع قبيلة الغفران فقطر يحكمها نظام قذر
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