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المشري: حفتر يُصر على حل خلافاتنا بالسلاح

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن الهجوم على العاصمة طرابلس “عطل المسار السياسي في البلاد وقطع الطريق على مؤتمر الحوار الليبي الجامع”، حسب وصفه.

وأوضح المشري خلال مقابلة لـ”عربي21″ أنه على الرغم من الإجماع العالمي على أن الأزمة السياسية في البلاد لا تحل عسكريا إلا أن القائد العام للجيش الوطني المشير حفتر يصر إصرارا كبيرا على “حل الخلافات بيننا بالاحتكام إلى السلاح”.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة أن المبادرة التى أطلقها لحلحلة الأزمة الليبية تهدف إلى تعزيز مبدأ الاحتكام إلى الحوار.

وأضاف المشري: “الطاقات الليبية تهدر في حرب غير مبررة والليبيون ليس لديهم أي مبرر للنزاع ويجب أن يكون الحوار وسيلة وحيدة للتفاهم”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الاسطوانة المشروخة التى ترددها يابغبغان لم تقنع حتى الامريكان رغم وجود وزيران مهمان من حكومة ما يسمى الوفاق فاقصى ما طلبوه هو الدعوة لوقف هجوم وليس اعتداء الجيش الوطنى الليبى وليس مليشيات حفتر وهذا اعتراف امريكى بان الجيش الوطنى هو من يسيطر على المعركة والا لقالوا كما قيل زمان ولم يعد صالحا الان بوقف الاطراف المتنازعة للقتال ولم يدعوا الامريكان الى خزعبلاتكم بالتراجع فلا يمكن لجيش وطنى ان يتراجع امام مجرمين ويترك اهالى المناطق المحررة تحت رحمة المجرمين اما شخصنة المعركة فى شخص حفتر فهى كذبة اخوانية لان المشير خليفة حفتر مكلف بأمر الشعب من اعلى سلطة منتخبة فى البلاد وهو مجلس النواب ومن القائد الاعلى الذى انتخبه نواب الشعب وهو من يملك قرار الحرب والسلم وهو من اعلن النفير العام فلماذا الكذب وخداع الناس فرئيس البرلمان فى تونس والجزائر فى غياب رئيس منتخب يصبح رئيس مؤقت الى ان يستلم منه الرئيس المنتخب وهذا ماحدث فى تونس التى تريد ان تكون مثلها ياحمار وان كانت ليبيا افضل من تونس من ناحية الاقتصاد ويمكنها التعافى بعد التحرير اما تونس ففى خطر قادم على يد الخوان والحل مثل مصر والسودان سجن الاخوان واولهم الفنكوشى سيكون مثل الكتتانى فى مصر وبناء عليه يشرف السجن مثله

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