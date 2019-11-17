المشري: حفتر يُصر على حل خلافاتنا بالسلاح

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن الهجوم على العاصمة طرابلس “عطل المسار السياسي في البلاد وقطع الطريق على مؤتمر الحوار الليبي الجامع”، حسب وصفه.

وأوضح المشري خلال مقابلة لـ”عربي21″ أنه على الرغم من الإجماع العالمي على أن الأزمة السياسية في البلاد لا تحل عسكريا إلا أن القائد العام للجيش الوطني المشير حفتر يصر إصرارا كبيرا على “حل الخلافات بيننا بالاحتكام إلى السلاح”.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة أن المبادرة التى أطلقها لحلحلة الأزمة الليبية تهدف إلى تعزيز مبدأ الاحتكام إلى الحوار.

وأضاف المشري: “الطاقات الليبية تهدر في حرب غير مبررة والليبيون ليس لديهم أي مبرر للنزاع ويجب أن يكون الحوار وسيلة وحيدة للتفاهم”.

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