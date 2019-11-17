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عاجل مصراتة

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 

مصادر تشير إلى أنباء عن احتجاز طائرة للخطوط الجوية الليبية قادمة من مدينة بنغازي لغرض الصيانة في مطار مصراتة الدولي احتجاجاً على قرار مصلحة الطيران التابعة للحكومة المؤقتة. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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