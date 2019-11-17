عاجل مصراتة

مصادر تشير إلى أنباء عن احتجاز طائرة للخطوط الجوية الليبية قادمة من مدينة بنغازي لغرض الصيانة في مطار مصراتة الدولي احتجاجاً على قرار مصلحة الطيران التابعة للحكومة المؤقتة.
مصادر تشير إلى أنباء عن احتجاز طائرة للخطوط الجوية الليبية قادمة من مدينة بنغازي لغرض الصيانة في مطار مصراتة الدولي احتجاجاً على قرار مصلحة الطيران التابعة للحكومة المؤقتة.
مصراطة ارض الارهاب فكيف تسافر طائرة من بنغازى اليها على نسور الجو اغلاق مطار مصراطة بقصف برج المراقبة بعد اخلاؤه من العاملين فيه وليتوقف المطار الذى يستخدم لنقل ارهابيين عن العمل حتى اشعار اخر
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