عاجل مصراتة

مصادر تشير إلى أنباء عن احتجاز طائرة للخطوط الجوية الليبية قادمة من مدينة بنغازي لغرض الصيانة في مطار مصراتة الدولي احتجاجاً على قرار مصلحة الطيران التابعة للحكومة المؤقتة.