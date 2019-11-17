مراقب تعليم الأبيار يوجه ببدء الدراسة

دعا مراقب شؤون التربية والتعليم بالأبيار فتحي قليوان مديري مدارس التعليم الأساسي والثانوي ورياض الأطفال بمراقبة الأبيار إلى العمل على فتح المدارس ورياض الأطفال .

وحث قليوان مدراء المدارس على الاستمرار في العمل وتذليل الصعوبات التي تعيق سير الدراسة اعتبارا من اليوم الأحد مؤكدا أن المخالفين سيتحملون المسؤولية القانونية.

وأكد قليوان أن تعليماته جاءت بموجب اجتماع رئيس الأركان العامة للجيش عبد الرزاق الناظوري مع مراقبي التعليم بالبلديات والذي أكد خلاله على ضرورة تطبيق الملاك الوظيفي للمعلمين لضمان نيل حقهم من مرتبات مجزية وتأمين طبي مشددا على حق الطلاب في التعليم.

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