«الجوف للتقنية النفطية» تدشن مصنع المواد الموازنة

دشنت شركة الجوف للتقنية النفطية، مساء أمس السبت، أولى عمليات التصنيع بمصنع المواد الموازنة (GPP) بالمجمع الصناعي بقنفودة، بإنتاج مادة طينة الحفر البنتونايت، وكربونات الكالسيوم.

ويعد مصنع مواد الموازنة من أكبر المصانع فى شمال أفريقيا لإنتاج طينة الحفر البتنونايت، والبارايت، وكربونات الكالسيوم، ومادة الردم المستخدمة في الحماية المهبطية، حسب بيان نشرته الشركة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الأحد.

ونوه البيان إلى أن عملية التدشين جاءت بدعم كامل من المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة صيانة وتشغيل كافة الوحدات الإنتاجية.

وتخلل الاحتفال تسليط الضوء على الجهود التي يبذلها مهندسو وفنيو الصيانة بسبب «دورهم الكبير في الانتهاء من عمليات الصيانة في وقت تمر به الشركة من صعوبات وتحديات كبيرة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا