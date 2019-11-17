انتشال 5 جثث جراء اندلاع حريق بمنزل وسط سبها

أخبار ليبيا 24

أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع سبها، عن انتشال خمس جثث متفحمة جراء اندلاع حريق بأحد المنازل بمنطقة المنشية في مدينة سبها جنوب البلاد.

وذكر فريق الإعلام بالفرع، أن فريق إدارة الجثث والبحث عن المفقودين رفقة أعضاء من مركز شرطة بسبها انتشل عدد خمس جثث متفحمة من المنزل، بحسب ما نشر الهلال الأحمر بسبها على صفحته في “فيسبوك”.

وأوضح فريق الإعلام، أنه جرى نقل هذه الجثث إلى مركز سبها الطبي للتحفظ عليها بدار الرحمة، منوها إلى أنه قد جرى انتشالها بعد ورود بلاغ أمس السبت من مركز شرطة بسبها عن اندلاع حريق بأحد المنازل بالمدينة.

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