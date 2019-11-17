الادعاء العسكري توضح موقفها من تسليم “محمود الورفلي” للجنايات الدولية

قال المدعي العام العسكري اللواء فرج الصوصاع، إن ليبيا لن تسلم الرائد محمود الورفلي المطلوب دوليا بتهمة ارتكاب جرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي تصريح أدلى به الصوصاع، لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد قال: “لقد تعاونا مع المحكمة الجنائية الدولية طبقا للقانون العسكري والقانون الليبي وعلى قاعدة سيادة الدولة فيما يخص قضية الرائد محمود الورفلي”.

وأضاف، أنه تم التنسيق معهم في هذا الموضوع بقرار من القائد العام للجيش الوطني خليفة حفتر، بإحالة الورفلي للتحقيق وقد سجلت ضده قضية معروضة الآن أمام المحكمة العسكرية الدائمة بنغازي.

وكانت المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، طالبت المدة الماضية السلطات الليبية بتسليم المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية، أبرزهم سيف الإسلام معمر القدافي والمسؤول الأمني البارز في النظام السابق التهامي خالد، والرائد محمود الورفلي.

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