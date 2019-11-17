المشير حفتر يوجه برقية شكر للعاهل السعودي لتبنيه إجراء عملية فصل التؤام السيامي

ليبيا – بعث القائد العام للقوات المُسلحة المشير خليفة حفتر برقية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يشكره من خلالها على الوقفة المُشرّفة للمملكة تجاه إحدى الأسر الليبية وتبنيها لإجراء عملية جراحية لفصل أبنائها التوأم السيامي”محمد وأحمد”والتي تكللت بالنجاح.

المشير حفتر وفي برقيته التي تلقت المرصد نسخة منه قال:” يسعدني أن أبعث إلى أخي العزيز خادم الحرمين الشريفين تحية المودة والتقدير وأن أسجل اعتزازي وتقديري لما وصلت إليه علاقات التضامن بين البلدين والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين إلى مستوى الإخوة والتكامل والتي لطالما كنتم روادها واشد الحريصين على ترسيخها”.

وأشار القائد العام إلى الوقفة المشرفة للمملكة العربية السعودية مع الأسرة الليبية من الحفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة وفي تبنيها إجراء العملية الجراحية في فصل التوأم السيامي (محمد وأحمد) والتي تكللت بالنجاح في ظل التطور والنهضة الطبية التي تشهدها المملكة والتي تعتبر فخر لأهلها خاصة وللأمة العربية عامة.

وتقدم المشير حفتر بالشكر للملك سلمان على ما يبذله في مسيرة البناء والعطاء، متمنياً أن يسدد الله خطاه ويوفقه لما فيه خير الإنسانية.

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