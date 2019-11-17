حفتر يشكر السعودية على جهودها في فصل التوأم السيامي الليبي

وجه القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، برقية شكر إلى خادم الحرمين الشريفين وملك المملكة العربية السعودية سلمان عبدالعزيز آل سعود، لجهود المملكة السعودية في إجراء عملية فصل التوأم السيامي الليبي.

وأعرب حفتر في نص البرقية، على شكره وتقديره لما وصلت إليه علاقات التضامن بين البلدين والروابط التاريخية من مستوى للأخوة والتكامل، والتي انعكست من خلال الوقفة المشرفة للملكة السعودية مع الأسرة الليبية من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة، وإجراء العملية الجراحية لفصل التوأم السيامي (محمد وأحمد) والتي تكللت بالنجاح.

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