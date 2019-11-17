بنغازي الطبي ينظم ندوة علمية حول الطفل الخديج

نظمت بمركز بنغازي الطبي، أمس السبت، ندوة علمية بمناسبة احياء اليوم العالمي للطفل الخديج حضرها العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وتمثل هذه الندوة أهمية في تعريف الأطباء والمواطنين والأسر بوضع الطفل الخداج، وكيفية التعامل معه حتى يكون طفلاً طبيعياً وسوياً في المستقبل.

وقالت رئيس قسم الولادة بمركز بنغازي الدكتورة خديجة الشريف، إنه تم خلال الندوة عرض نسبة الولادة للأطفال الخدج وازديادها المستمر في السنوات الأخيرة وفق الإحصائيات.

وأوضحت الدكتورة الشريف، أن هذه النسب المتزايدة تحتاج إلى امكانيات كبيرة لتوفير الرعاية والاهتمام الصحي وتقديم الخدمات الطبية المتكاملة للأطفال الخدج.

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