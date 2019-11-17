بعد نجاح “فصل التوأم الليبي” في السعودية.. القائد العام يوجه برقية شكر للملك سلمان

بنغازي-العنوان

بعث القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر ببرقية إلى خادم الحريمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبدالعزيز يشكره من خلالها على الوقفة المُشرّفة للمملكة تجاه إحدى الأسر الليبية حيث تبنت إجراء عملية جراحية لفصل أبنائها التوأم السيامي.

وكان قد أعلن رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوأم السيامي الليبي “أحمد ومحمد” الدكتور عبد الله الربيعة نجاح عملية الفصل بعدما استمرت الجراحة على مدى 13 ساعة بمشاركة 33 طبيباً وجراحا بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض، وتعد العملية الثامنة والأربعين من نوعها في المملكة.