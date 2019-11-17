قوات تابعة لـ مصراتة تسطو على 3 شاحنات وقود قرب بني وليد

احتجزت قوات تابعة لمدينة مصراتة، صباح اليوم الأحد، ثلاث شاحنات وقود بعد أن أفرغت شحنتها في محطات التوزيع بمدينة بني وليد وفق مصادر من المدينة.

وقالت المصادر، إن العناصر المسلحة احتجزت الشاحنات الثلاث في منطقة قرارة القطف، بعد أن أفرغت شحنتها في مدينة بني وليد التي تعاني شحا في مادة الوقود.

وأكدت المصادر أنه تم الإفراج عن سائقي الشاحنات ومساعديهم وصولوا إلى مدينة بني وليد، وتم نقل الشاحنات نحو مدينة مصراتة

وكانت وسائل إعلام موالية لقوات حكومة الوفاق قالت إن عناصر تابعة لما يعرف بقوات “بركان الغضب” احتجزت شاحنات وقود كانت متجهة إلى ترهونة لدعم قوات الجيش الليبي في محاور القتال.

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