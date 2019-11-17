أول تعليق لـ”المؤقتة” بشأن احتجاز طائرة الخطوط الليبية في مصراتة.. وتلوح بهذا الاجراء

بنغازي-العنوان

أمهل الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، مطار مصراتة ساعات لإعادة طائرة الخطوط الجوية الليبية إلى بنغازي بعد قرصنتها خلال عملية صيانة دورية تمت بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالشركة.

وأوضح العريبي في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أنه إذا لم ترجع الطائرة خلال هذه الساعات ستكون هناك إجراءات تصعيدية أخرى للمجال الجوي بمطار مصراتة محملا إياه المسؤولية المحلية والدولية الكاملة تجاه هذا العمل غير القانوني.

وأكد العريبي بأن إجراءات توقف الطائرات المتجهة من مصراتة إلى جدة وعمان والإسكندرية والخرطوم في ماطر بنينا لازالت مستمرة وسارية وعليهم إعادة الطائرة الليبية المُقرصنة خلال ساعات.

وطالب العريبي الجهات المختصة بالهيأة العامة للموصلات والنقل ومصلحة الطيران المدني بالحكومة المؤقتة بتحمل مسؤوليتها تجاه عملية القرصنة التي تمت بمطار مصراتة.