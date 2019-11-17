مصر تقضي بالإعدام على ليبي متهم في قضية الواحات البحرية

قضت محكمة الجنايات العسكرية المصرية، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 160/2018 جنايات عسكرية غرب القاهرة والشهيرة إعلامياً بقضية “الواحات البحرية”، بمعاقبة المتهم الرئيسي في هذه القضية وهو عبد الرحيم محمد المسماري ” ليبي الجنسية ” حضورياً بالإعدام شنقاً.

وقضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها في جلسة 17/11/2019، حضورياً بمعاقبة عدد “22” متهم بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد، وغيابياً بمعاقبة عدد “10” متهم بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد، وبراءة عدد “20” متهم.

وأوضحت المحكمة أن العقوبة تأتي لارتكاب المتهمين عدد من الجرائم من بينها التأسيس والانضمام لتنظيم الفتح الإسلامي والإرهابي بدولة ليبيا، استهداف قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية واتلاف أسلحتهم ومعداتهم واستحلال القيام بعمليات عدائية ضدهم واستهداف المنشأت العامة والحيوية، كما قتلوا عمداً عدد (11) من ضباط وأفراد قوة مأمورية وزارة الداخلية لمداهمة أوكار التنظيم الإرهابي بمنطقة الواحات البحرية بتاريخ 20/10/2017، وشرعوا في قتل اخرين من ضباط وافراد هذه المأمورية، وخطفوا واحتجزوا اخرون نقيب شرطة مدنية / محمد علاء محمد عبد اللطيف الحايس كرهينة، كما سرقوا بالإكراه اسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكرات العناصر الارهابية بمنطقة الواحات البحرية.

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