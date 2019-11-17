المشري لـ الغنوشي: نتمنى أن تسير ليبيا في طريق الديمقراطية وإنهزام مشروع فرض الرأي بالقوة

ليبيا – هنأ رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين التونسية لانتخابه لرئاسة البرلمان.

المشري أعتبر في تهئنته والذي أطلعت المرصد على نسخة منها أن ذلك نجاحا للمسار الديمقراطي في تونس وانعكاسا لانتصار رغبة وطموح الشعب التونسي في التعبير عن إرادته.

وأعرب المشري عن تمنيه بأن تسير ليبيا في القريب العاجل في طريق الاختيار الديمقراطي وإنهزام مشروع فرض الرأي بالقوة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية