من أب موريتاني وأم ليبية..مقتل أحد عناصر قوات الوفاق ضد القوات المسلحة في طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع اليوم الأحد أن أحد عناصر قوات الوفاق المدعو وسيم الجدي الموريتاني والشهير بـ”الجار” توفي متأثرا بجراحه في إحدى مشافي إيطاليا.

وأكد المصدر أن الموريتاني تعرض لإصابة بالغة خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور العزيزية – طرابلس صباح الأربعاء 09 أكتوبر المنصرم.

وأوضح المصدر أن الموريتاني من مواليد 1994 من أب موريتاني وأم ليبية ومن سكان مدينة صبراتة والتابع لمليشيا أحمد الدباشي الشهير بـ”العمو”.

وأفاد المصدر أن الجدي ذو الأصول الموريتانية شارك في أحداث فبراير 2011 متطوعا من ضمن كتائب النظام السابق ومنها إلى غرفة ثوار ليبيا والتي تأسست في أواخر 2013 .

ولفت إلى أن الموريتاني شارك في العملية الانقلابية “فجر ليبيا” و “قسورة” وكان من ضمن ممن حاولوا التقدم باتجاه قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية ” خلال العام 2014.

وذكر المصدر أن الموريتاني خاض مواجهات ضد “غرفة عمليات صبراتة” في مدينة صبراتة تحت إمرة المدعو “العمو” وبتحالف مع عناصر متطرفة ومنها هاربة من مدن الشرق الليبي خلال العام 2017 .

وأشار المصدر إلى أنه الموريتاني مطلوب في عدة قضايا جنائية وأمنية في مدينة صبراتة .

وبين المصدر أن الموريتاني لديه شقيق ويدعى محمد الجدي الموريتاني مواليد 1996 وقتل خلال المواجهات المسلحة في محور ” الوطية ” خلال العام 2014.

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