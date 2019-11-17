عبد النبي: البعثة الأممية أبدت استعدادها لتقديم الدعم الكامل لإلتئام مجلس النواب

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي على أن مهمة اللجنة التي تم تشكيلها على هامش إجتماع القاهرة هو التواصل مع البعثة الأممية ومحاولة تهيئة غات أو أي مدينة آمنة لإلتئام مجلس النواب.

عبدالني لفت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة ” ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن مهام اللجنة التواصل مع البعثة ليتم دعم اللجنة وتتمكن من الإطلاع على بعض مدن الجنوب أو غيرها من المدن.

وأشار إلى أن إجتماعهم خلال اليومين الماضيين في تونس مع المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته تم خلاله التطرق لإمكانية المساعدة في عقد هذه الجلسة حيث أبدت البعثة استعدادها لتقديم الدعم الكامل لالتئام مجلس النواب.

وأكد على ضرورة إلتئام مجلس النواب حتى يتمكن من إتخاذ الخطوات السياسية القادمة بعد أن يتم تحرير العاصمة طرابلس و القضاء على المليشيات والإرهاب فالبلاد ستكون بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية ستشكل بالتشاور مع القوات المسلحة فهي من بذلت الجهد بسبيل استرداد الوطن وحررت بعض المدن من الإرهاب.

ودعا كل الأعضاء الذين تهمهم ليبيا وحياة المواطن وإسترداد هيبة الدولة إلى حضور الإجتماع المزمع عقده لمجلس النواب خيار الشعب لليبي الذي يجب أن يستمر حتى يتم إيجاد جسم آخر من خلال الشعب أيضاً وفقاً لقوله.

كما شدد على ضرورة دعم القوات المسلحة لتأمين طرابلس وكافة المدن تلقائياً للإنتقال عقبها إلى تنفيذ الإستحقاقات الأخرى.

وإستطرد حديثه”المليشيات التي تحكم و تسيطر على المؤسسات في طرابلس والمال والأمن للأسف ممكن أن تكون تعرض أعضاء مجلس النواب لإبتزاز من قبلها، نحن نتفق معهم في نقطة ونختلف في أخرى ونقدهم لمجلس النواب و أدائه و رئاسته ولجانه هذا متفقين معه لأن الأداء ليس في المستوى المطلوب والرئاسة تحتكر كل شيء أما ما نختلف به أن الجيش يقوم بعمل وطني ليس لقتل أهلنا في طرابلس و تدميرها بل لتحريرها من المليشيات ومن الإرهاب الموجود فيها”.

عبدالنبي قال إنه في ظل وجود السلاح خارج سلطة الدولة و مخازن الجيش لا يمكن أن تتقدم البلاد لذلك من الضروري تطبيق الترتيبات الأمنية.

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