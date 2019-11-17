رشوان في رسالة لـ زقلام: لست مؤهلاً لتتكلم في السياسة والوطن

تحت عنوان (رسالة إلى المحاسب القانوني زقلام) نشر السياسي والمسئول السابق بالنظام الجماهيري سعيد رشوان، اليوم الأحد، تدوينة على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك رسالة يرد فيها على وزير المالية السابق حسن زقلام الذي أعلن أنه سيجمع توقيعات تطالب بالانفصال.

وكتب رشوان في تدوينته “عندما كنت وزيراً للمالية في حكومة الكيب واستقلت من اجل اهدار الاموال الليبية وفساد المليشيات ومعها حكومة القرطاسية احترمناك جداً لموقفك في وقتها، لكن ان تخرج وتتفوه وتهدد بالتقسيم هذا يعني أنك مدسوس مثل مفخخات داعش والقاعدة والمقاتلة، انت لا تملك من تحرضهم اليوم على التقسيم حتى الشارع الذي تسكنه، انت لا تعرف من الخريطة الاجتماعية الليبية حتى عائلة زقلام. انت ابن حارة وليس وطن “، بحسب وصفه.

وتابع رشوان تدوينته متحدثا عن القوات المسلحة العربية الليبية كاتبا ” الذين يريدون تحرير طرابلس من ارهاب المليشيات، هم ليبيون من كل المدن والقري الليبية، أن الضابط والجنود الذين قريباً يدخلون شارعك هم من ترهونه وصرمان والعجيلات وبن وليد وورشفانه والجميل وتيجي وبدر والزنتان والجنوب الليبي وحتى من وسط حارات واحياء طرابلس ونزيدك من الشعر بيتاً حتى خليفه حفتر ينتمي الي قبائل الغرب وتحديداً من الداوون بترهونة يا معالي الوزير “، حسب تعبيره.

وختم رشوان تدوينته كاتبا “يا معالي الوزير يمكن تصلح ان تكون محاسب ومراجع وقانوني ولكن انت لست مؤهلاً حتى لتتكلم في السياسة والوطن”، على حد قوله.

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