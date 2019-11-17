عماري زايد يبحث مع مدراء إدارات التعليم العالي العراقيل التي تعترضها

ليبيا – إجتمع عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف محمد عماري زايد اليوم الأحد بمدراء إدارات التعليم العالي.

الإجتماع إستعرض بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق وضع الإدارات التي لها علاقة بالتعليم العالي والعراقيل التي تعترضها والأفكار والمقترحات بخصوص إعادة هيكلة قطاع التعليم بعد صدور قرار من المجلس الرئاسي.

وتناول الاجتماع بداية العام الدراسي الجديد وافتتاح الكليات بالجامعات وكيفية التنسيق للتواصل مع نقابتي الموظفين وأعضاء هيئة التدريس.

وبدوره،أكد وزير التعليم على أهمية تواصل الإدارات مع اللجنة المشكلة لإعادة هيلكة قطاع التعليم وتعاونها مع اللجنة ودعمها لإنجاز مهمتها في أقرب الآجال وأفضل الوسائل.

كما شدد على ضرورة التعجيل بإتمام إجراءات المنح المتأخرة للطلبة الدراسين في الخارج وتذليل كل السبل لتلافي تأخرها مستقبلا.