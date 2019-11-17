الصوصاع: القبض على حوالي 100 إرهابي من جنسيات أجنبية في بنغازي ودرنة

كشف المدعي العام العسكري بالقيادة العامة، اللواء فرج الصوصاع، عن إلقاء القبض على عدد كبير من الإرهابيين، ممن يحملون جنسيات أجنبية، في مدينتي بنغازي ودرنة خلال العمليات العسكرية هناك.

وأوضح الصوصاع في تصريح لوكالة سبوتنك أن المقبوض عليهم يتراوح عددهم من 50 إلى 100 إرهابي، من جنسيات عربية مختلفة، مضيفا أنهم كانوا يسيطرون على مدينة درنة، وأن جميعهم ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي، ومنهم من يحمل الجنسية اليمنية، كما أشار إلى أن الذين كانوا يقودون المحاكم الإسلامية هناك هم أجانب وليسوا ليبيين.

وأضاف الصوصاع أن الموقوفين الذين نقلوا من سجن قرنادة إلى سجن الكويفية سجلت بحقهم جرائم داخل مدينة بنغازي، وتم نقلهم للتحقيق معهم ومحاكمتهم طبقا للاختصاص المكاني بالنيابة في بنغازي.

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