بينهم آمر سرية الكورنيت بمليشيا “301”..مقتل عدد من عناصر قوات الوفاق في المعارك ضد القوات المسلحة

أخبار ليبيا24

أوضح مصدر مطلع أن آمر سرية الكورنيت بمليشيا “301” والمعروفة بـ”سرانتيات” نقيب صدام اقشيرة قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور اليرموك طرابلس مساء السبت، لافتا إلى أنه من مواليد 1993 ومن مدينة مصراتة.

وأفاد المصدر أن الطفل أسامة فرج التكروني مواليد 2003 ومن مدينة مصراتة نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة – طرابلس مساء السبت.

وأكد المصدر مقتل محمود محمد سليمان الشهير “مماتي” مواليد 1999 ومن مدينة نالوت والتابع لمليشيا “ثوار طرابلس” نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة – طرابلس مساء السبت.

وأشار إلى أن رمضان أبوجازية المصراتي الشهير “السياسي” قتل أيضًا نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة – طرابلس مساء السبت، مؤكدًا أنه من مواليد 1996 ومن سكان مدينة مصراتة.

ولفت إلى أن مصطفى محمد مصطفى لنقة الشهير “افجيخا” قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور صلاح الدين – طرابلس مساء السبت.

وذكر المصدر أن لنقة من مواليد 1986 ومن سكان مدينة مصراتة والتابع لمليشيا “001 مشاة ” التابعة لقوات الوفاق.

وذكر المصدر أن عبدالرحمن فيدان قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور صلاح الدين طرابلس مساء السبت، موضحًا أنه من مواليد 1997 ومن مدينة مصراتة.

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