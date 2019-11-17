العريبي يمهل مطار مصراتة ساعات لإعادة طائرة الخطوط الليبية لمطار بنينا

أمهل الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة، حاتم العريبي، القائمين على مطار مصراتة ساعات للسماح لطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية تابعة لمكتب بنغازي بالمغادرة إلى مطار بنينا بنغازي بعد انتهاء عملية الصيانة الدورية التي تمت للطائرة في مصراتة بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالشركة.

وأعلن العريبي، في بيان نشر على الصفحة الرسمية للحكومة المؤقتة، عزم الحكومة المؤقتة اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يستجب القائمين على المطار لأمر إرجاع الطائرة، مؤكدا الحد من حرية مطار مصراتة في إقامة رحلاته المتجهة إلى كل من الإسكندرية وعمان وجدة والخرطوم قبل هبوطها في مطار بنينا للتفتيش وفقا للسياق المتبع والإجراءات المعمول بها.

ودعا الناطق باسم الحكومة المؤقتة، الهيئة العامة للمواصلات والنقل ومصلحة المطار المدني، الاضطلاع بمهامهما وتحمل مسؤوليتهما تجاه عملية القرصنة التي جرت على الطائرة عبر القائمين على مطار مصراتة.

وحمل العريبي، القائمين على مطار مصراتة المسؤولية الكاملة محليا ودوليا تجاه هذا العمل غير القانوني، مؤكدا أنه في حال عدم رجوع الطائرة لمطار بنينا خلال ساعات فإنه ستكون هناك إجراءات تصعيدية أخرى سيعلن عنها في حينه.

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