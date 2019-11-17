محكمة مصرية تقضي بالإعدام على الإرهابي المسماري

قضت المحكمة العسكرية المصرية، في جلسة عقدتها اليوم الأحد، بالإعدام شنقا للمتهم الليبي عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري، والمؤبد لخمسة متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”حادث الواحات” التي راح ضحيتها 16 عنصرا من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

وتبين من التحقيقات أن المتهم الليبي المسماري تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية، على استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات على دور العبادة وبعض المنشآت الحيوية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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