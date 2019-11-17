عماري يبحث إعادة هيكلة قطاع التعليم العالي

عقد عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري زايد، اليوم الأحد، اجتماعا مع مديري إدارات التعليم العالي.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، استعراض وضع الإدارات التي لها علاقة بالتعليم العالي، والعراقيل التي تعترضها، واستعراض الأفكار والمقترحات بخصوص إعادة هيكلة قطاع التعليم بعد صدور قرار من المجلس الرئاسي.

كما تناول الاجتماع، بداية العام الدراسي الجديد وافتتاح الكليات بالجامعات، وكيفية التنسيق للتواصل مع نقابتي الموظفين وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد عماري، على أهمية تواصل الإدارات مع اللجنة المشكلة لإعادة هيكلة قطاع التعليم، وتعاونها مع اللجنة ودعمها لإنجاز مهمتها في أقرب الآجال وأفضل الوسائل، مشددا على ضرورة التعجيل بإتمام إجراءات المنح المتأخرة للطلبة الدارسين في الخارج، وتذليل كل السبل لتلافي تأخرها مستقبلا.

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