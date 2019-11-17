عمل المؤقتة تبحث آلية تنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية للعام المقبل

عقد في مقر الهيئة العامة للتشغيل بمدينة شحات، اجتماع برئاسة وزير العمل والتأهيل، مسعود صوة، لوضع آلية تنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية المستهدفة للعام القادم.

ووفق مكتب الإعلام بالوزارة، فقد تناول الاجتماع العديد من المحاور المتعلقة بالتدريب والتطوير، وخلص إلى تشكيل لجنة رئيسية للتدريب والتطوير للعام المقبل، وتشكيل لجان مهنية وفنية تضع اللوائح والقوانين ‏المتعلقة ‏بالتدريب والتطوير المؤسسي، و‏وضع نماذج وآليات ‏للاعتماد والتعاقد.

‏كما تقرر خلال الاجتماع إعداد خطابات للجهات ذات العلاقة، فيما يتعلق بتوضيح الاختصاصات والمهام الموكلة لوزارة العمل والتأهيل، إضافة إلى تفعيل برنامج التنمية المناطقية.

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