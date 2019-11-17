“المؤقتة” تُمهل مطار مصراتة ساعات لإعادة “طائرة الليبية”

أمهل الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، القائمين على مطار مصراتة، ساعات للسماح لطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية تابعة لمكتب بنغازي، بالمغادرة إلى مطار بنينا بنغازي بعد انتهاء صيانتها في مصراتة بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالشركة.

وأعلن العريبي في بيان تلقت “218” نسخة منه، عزم الحكومة المؤقتة اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يستجب القائمون على المطار لأمر إرجاع الطائرة، مؤكدا الحد من حرية مطار مصراتة في إقامة رحلاته المتجهة إلى كل من الإسكندرية وعمان وجدة والخرطوم قبل هبوطها في مطار بنينا للتفتيش وفقا للسياق المتبع والإجراءات المعمول بها.

ودعا العريبي، الهيئة العامة للمواصلات والنقل ومصلحة المطار المدني، الاضطلاع بمهامهما وتحمل مسؤوليتهما تجاه عملية القرصنة التي جرت على الطائرة عبر القائمين على مطار مصراتة.

وحمّل العريبي القائمين على مطار مصراتة المسؤولية الكاملة محليا ودوليا تجاه هذا العمل غير القانوني، مؤكدا أنه في حال عدم رجوع الطائرة لمطار بنينا خلال ساعات فإنه ستكون هناك إجراءات تصعيدية أخرى سيعلن عنها في حينه.

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