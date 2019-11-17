تسييري طبرق يطالب جهاز الهجرة بترحيل المتسولات إلى خارج البلاد

أخبار ليبيا24- خاص

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الأحد جهاز مكافحة الهجرة بسرعة ترحيل المتسولات المنتشرات وسط المدينة والتي دخلن ليبيا بطرق غير شرعية وبدون إجراءات رسمية.

وشدد بوالخطابية على ضرورة ترحيل المتسولات إلى خارج حدود البلاد التي انتشرن بطريقة مشينة على المفترقات وهن لايحملن الجنسية الليبية، معتبرًا هذه المشكلة مساس بالأمن القومي.

وأكد بوالخطابية خلال اجتماعه مع جهاز مكافحة الهجرة ومع مباحث الجوازات ومكتب العمل وجهاز الحرس البلدي ضرورة ترحيل المخالفين من العمالة الوافدة المتواجدة في الورش والمحلات، الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية وبدون ختم من المنافذ الليبية.

وحذر رئيس المجلس التسييري كل الأجهزة الأمنية من إصدار بطاقات أو كروت حصر أو جباية أي أموال من الأجانب وعدم شرعنتها بأي شكل من الأشكال وضرورة تعاون جميع الأجهزة بترحيل المهاجرين والمصابين بالأمراض.

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