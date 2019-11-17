الخطوط الليبية ببنغازي تعلن إيقاف طائرتها الوحيدة بمطار مصراتة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية اليوم، إيقاف طائرتها الوحيدة المسيرة للرحلات بالمنطقة الشرقية في مطار مصراتة، وذلك عقب إجراء صيانة عاجلة لها.

وأوضحت الشركة على صفحتها بموقع فيسبوك أن الطائرة تعرضت لعطل فني طارئ، وبعد تعذر إصلاحها في مطار بنينا ودولة تونس، تم الاتفاق بين الإدارة العامة في بنغازي والإدارة الفنية بطرابلس على صيانتها بشكل عاجل في مطار مصراتة، على أن تعود في اليوم نفسه إلى مطار بنينا، مضيفة أنه بعد إصلاح العطل وتجهيز الطائرة للإقلاع تم إيقافها من قبل مساعد مدير مطار مصراتة دون أي سبب يذكر.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الطائرة هي الوحيدة بالمنطقة الشرقية، وتغطي كافة الرحلات الخاصة بالخطوط الجوية الليبية من مطار بنينا الدولي بشكل يومي.

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