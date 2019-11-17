بوخمادة يوجه بضبط الآليات التي تنتحل صفة “الصاعقة”

أصدر آمر القوات الخاصة بالجيش الوطني اللواء ونيس بوخمادة، موافقته على الآليات المدنية غير التابعة لوحدات القوات الخاصة وتحمل شعارات أو تمويها عسكريا خاصا لـ”الصاعقة”.

ووفق كتاب وجهه اللواء بوخمادة إلى شعبة التحريات بالقوات الخاصة، فقد أحال آمر القوات الخاصة للشعبة كتابا لرئيس النيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية بشأن القبض على الآليات المذكورة.

وأعلنت شعبة تحريات القوات الخاصة الصاعقة 73، قبل نحو أسبوعين، سحب 367 تعريفا و133 رسالة منتهية الصلاحية، والقبض على أشخاص يحملون تعريفات مزورة تحمل اسم القوات الخاصة الصاعقة وهم لا ينتمون للمؤسسة العسكرية نهائيا.

وقالت الشعبة إنها تلقت تعليمات من آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة، بسحب أي تعريف أو رسالة صادرة من القوات الخاصة الصاعقة منتهية الصلاحية.

وأضافت الشعبة إنها ضبطت 7 مركبات تحمل ملصقات القوات الخاصة الصاعقة وفي الحقيقة هي لا تتبع للصاعقة، وتبين أن مالكيها من أصحاب السوابق الجنائية وتمت إحالتهم الى جهات الاختصاص.

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