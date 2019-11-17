زلاف ليبيا للنفط تطلق برنامج العمالة الماهرة

أعلنت شركة زلاف ليبيا للنفط والغاز التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، انطلاق برنامج العمالة الماهرة لتدريب وتطوير القدرات الشابة التي تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً في جنوب ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن فريق العمل المكلف انتهى من إجراء اختبارات قبول المتدربين للالتحاق بالبرنامج المدعوم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، واختيار 60 طالباً لإتمام البرنامج، لافتا إلى أن الفريق قام بالتواصل مع البلديات المستفيدة من البرنامج، والتي تتمثل في كل من بلدية الشويرف، والبوانيس، وبنت بية، والشرقية، وتراغن، والغريفة، وأوباري، ووادي عتبة، وغات، وسبها، وبراك، والقرضة، وأدري، وذلك للتنسيق فيما يخصّ تزويدهم بملفات المرشحين للخضوع إلى امتحانات القبول الذي تقدم لاجتيازها 111 طالبا.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن البرنامج يهدف إلى تطوير القدرات الفنية للشباب الليبي في مختلف المجالات بما في ذلك اللحام، الصيانة الميكانيكية، والحفر والبناء، وغيرها من الحرف الأخرى، وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع معهد النفط الليبي والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية، إضافة إلى عدد من المراكز التدريبية

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