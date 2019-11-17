المؤقتة تتابع تنفيذ مشروع محطة سوسة الغازية

قام رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة فخري المسماري، رفقة المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء عوض البدري ومدير عام الشركة الليبية القابضة بالحكومة عبدالسلام بوشناف، بجولة تفقدية لمشروع محطة سوسة الغازية.

هذا وتفقد رئيس الهيئة، خلال الجولة المشروع وآخر ما وصل اليه على الأرض من ناحية المبني والبوابات الخاصة بالمحطة وكذلك مشروع الانارة الخاصة بالموقع، كما قدم ملاحظاته وتعليماته بخصوص المشروع إلى مدير المحطة وذلك حتى يظهر المشروع على الأرض بالوجه المطلوب وفي أسرع وقت ممكن.

الجدير بالذكر، أن مشروع محطة سوسة الغازية بقدرة إنتاجية تقدر 921 ميجاوات يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية، والذي يأتي بدعم كامل من الحكومة الليبية المؤقتة وبإشراف ومتابعة هيئة الكهرباء بالحكومة والذي سينهي مشكلة الكهرباء في المنطقة الشرقية.

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