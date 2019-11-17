المؤقتة تبحث برنامج العودة الطوعية للمهجرين بجمهورية مصر العربية

عقدت اللجنة المعنية بالبرنامج الوطني لتشجيع العودة الطوعية لليبيين المهجرين والنازحين بجمهورية مصر العربية نتيجة للحرب والأحداث التي شهدتها ليبيا، اليوم الأحد، بالقاهرة اجتماعا بحضور وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج، ووزير الشؤون الاجتماعية فتحية حامد واللجنة المشكلة لهذا الغرض، برعاية رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني.

وخلص الاجتماع، إلى تشكيل فريق متكامل يضم مندوبا عن صندوقي الضمان والتضامن الاجتماعي، وجهاز مباحث الجوازات ومجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين، لحلحلة المشاكل التي يواجها المهجرين في جمهورية مصر العربية.

يشار إلى أن البرنامج يعتبر خطوة للملة الشمل والتصالح الوطني الشامل وتقديم الخدمات لكافة الليبيين بجمهورية مصر العربية، ويأتي في سعي دولة رئيس الحكومة لصون وحماية كرامة المواطن الليبي حيثما وجد.

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