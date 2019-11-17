«زلاف ليبيا» تطلق برنامج العمالة الماهرة بدعم من المؤسسة الوطنية للنفط

أطلقت شركة زلاف ليبيا للنفط والغاز، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، برنامج العمالة الماهرة لتدريب وتطوير القدرات الشابة التي تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً في جنوب ليبيا.

ووفق بيان للمؤسسة اليوم، انتهى فريق العمل المكلف من إجراء اختبارات قبول المتدربين للالتحاق بالبرنامج المدعوم من قبل المؤسسة، واختيار 60 طالبًا لإتمام البرنامج، كما تواصل مع البلديات المستفيدة وهي «الشويرف، والبوانيس، وبنت بيه، والشرقية، وتراغن، والغريفة، وأوباري، ووادي عتبة، وغات، وسبها، وبراك، والقرضة، وأدري»، للتنسيق فيما يخصّ تزويدها بملفات المرشحين للخضوع لامتحانات القبول، الذي تقدم لاجتيازها 111 طالبا.

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وأوضح البيان أن البرنامج يهدف لتطوير القدرات الفنية للشباب الليبي في مختلف المجالات، بما في ذلك اللحام، والصيانة الميكانيكية، والحفر والبناء، وغيرها من الحرف الأخرى، من خلال تنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع معهد النفط الليبي والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية، إضافة إلى عدد من المراكز التدريبية بالشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

يذكر أن شركة زلاف ليبيا بصدد التحضير لبرنامج تدريبي ثانٍ يهدف إلى تدريب 50 شاباً من الجنوب خلال العام 2020.

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