سرت تبحث تفعيل ملف الإيرادات المحلية

عقد المجلس البلدي لبلدية سرت، اليوم الأحد، اجتماعه الرابع لهذا العام برئاسة عميد البلدية مختار المعدانى وبحضور أعضاء المجلس البلدي غيث عبدالله، وإبراهيم مليطان، وصالح عيادة، وهنية ابوخريص.

وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي سرت محمد الاميل، إن الاجتماع تناول مناقشة جملة من المواضيع الهامة والتي منها تفعيل ملف الإيرادات المحلية البلدية، وأيضاً إيجاد بديل مناسب لسوق المواشي بسرت، وتنفيذ ومتابعه قرار تنظيم العمالة المتواجدة بالمدينة ومتابعة اسعار المهن الحرفية في البناء وغيرها.

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