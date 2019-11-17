“المؤقتة” تُشجّع الليبيين المهجرين في مصر للعودة

قررت الحكومة المؤقتة تشكيل فريق متكامل لحلحلة المشاكل التي يواجهها المهجرون الليبيون في مصر، في خطوة لتشجيعهم على العودة الطوعية إلى البلاد.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة المعنية بالبرنامج الوطني لتشجيع العودة الطوعية للمهجرين والنازحين إلى مصر نتيجة الحرب التي شهدتها ليبيا.

وخلص الاجتماع، الذي عقد بحضور وزير الخارجية عبدالهادي الحويج، ووزيرة الشؤون الاجتماعية فتحية حامد، واللجنة المشكلة بالخصوص، إلى تشكيل فريق متكامل يضم مندوبين عن صندوقي الضمان والتضامن الاجتماعي، وجهاز مباحث الجوازات ومجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين؛ لحلحلة المشاكل التي يواجهونها وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

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