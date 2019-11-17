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“المؤقتة” تُشجّع الليبيين المهجرين في مصر للعودة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت الحكومة المؤقتة تشكيل فريق متكامل لحلحلة المشاكل التي يواجهها المهجرون الليبيون في مصر، في خطوة لتشجيعهم على العودة الطوعية إلى البلاد.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة المعنية بالبرنامج الوطني لتشجيع العودة الطوعية للمهجرين والنازحين إلى مصر نتيجة الحرب التي شهدتها ليبيا.

وخلص الاجتماع، الذي عقد بحضور وزير الخارجية عبدالهادي الحويج، ووزيرة الشؤون الاجتماعية فتحية حامد، واللجنة المشكلة بالخصوص، إلى تشكيل فريق متكامل يضم مندوبين عن صندوقي الضمان والتضامن الاجتماعي، وجهاز مباحث الجوازات ومجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين؛ لحلحلة المشاكل التي يواجهونها وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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